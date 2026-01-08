#Халық заңгері
Таиландта жүрген ресейлік кенеттен жансақтау бөліміне түсті - жақындары науқасты отанына қайтара алмай отыр

Ресейлік турист, Магадан қаласындағы Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкері Жаңа жыл қарсаңында бұрынғы жұбайына қарым-қатынасты қайта бастау туралы ұсыныс жасап, оны Тайландтағы Пхукет аралына алып барған, сол жерде оған қайтадан үйленуге ұсыныс жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Mash басылымының жазуынша, дәл осы оқиғадан кейін ер адам кенеттен жансақтау бөліміне түскен.

Пхукет аралында ол тізерлеп отырып, сүйіктісіне ұсыныс жасаған. Әйел "иә" деп жауап берген сәтте, ер адам есінен танып қалған. Оқиға орнына жедел жәрдем шақырылған.

Ауруханада дәрігерлер оның миынан ісік анықтап, шұғыл ота жасағаннан кейін жасанды комаға енгізген.

Қазір отбасы оны Ресейге жеткізе алмай отыр. Туристің сүйіктісі Екатерина емделуге барлық жинаған қаражатын – 3 миллион рубльді жұмсаған, алайда бұл сома медициналық эвакуация жасауға жеткіліксіз.

Сонымен қатар, жергілікті шектеулер де кедергі келтіруде: Тайландта жүрген кезде көлікті сату немесе онлайн несие рәсімдеу мүмкін емес.

Бұған дейін Венесуэланың мұнай қоры әлеммен салыстырғанда қандай деңгейде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
