Қазақстандықтар жасанды интеллект көмегімен ұлттық киімдер киді
Сурет: Жетісу облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Наурыз мерекесінің қарсаңында талдықорғандықтар жасанды интеллект көмегімен қазақ батырларының кейпіне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Digital Nauryz" аясында Жетісу облысында AI Nauryz атты ашық қалалық алаң ұйымдастырылды. Бұл алаңда облыс орталығының тұрғындары мен қала қонақтары жасанды интеллект мүмкіндіктерімен танысып, заманауи цифрлық құралдарды интерактивті форматта пайдаланып көрді.
"Ер азаматтар өздерін айбынды қазақ батырларының бейнесінде елестетсе, әйелдер жасанды интеллект арқылы жасалған көркем ұлттық киімдерді "киіп" көрді",- делінген Жетісу облысы әкімдігінің ақпаратында.
Ерекше цифрлық іс-шара Талдықорғандағы жаяу жүргіншілерге арналған Арбат аймағы аумағында өтті.
