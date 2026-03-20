Өскеменнің бұрынғы әкімі Жақсылық Омар сотта кінәсін толық мойындады
Өңірлік YK-news.kz басылымының мәліметінше, күдіктіге екі бап бойынша – "алаяқтық" және "ірі мөлшерде пара алу" айыптары тағылған. Прокурор айыптауды екі эпизод бойынша оқып берді.
Бірінші эпизод Жақсылық Омардың Өскемен әкімі болған кезеңіне қатысты.
Тергеу нұсқасы бойынша, жәбірленушіден қалалық кәсіпорындардың бірінен материалдық көмек ретінде автокөлік алу үшін өтініш рәсімдеу сұралған. Ол бұл өтінішті орындап, Toyota Camry 75 алған. Кейін оның айтуынша, көлікті әкімдік ғимаратына жеткізіп, кілтін тапсырғаннан кейін қайта көрмеген. Кейіннен автокөлік үшінші тұлғаға рәсімделіп, одан әрі trade-in бағдарламасы арқылы жаңа модельге айырбасталған, оны айыпталушы пайдаланған.
Осылайша жәбірленушіге 13 миллион теңге көлемінде залал келтірілген, ал Жақсылық Омарға Қылмыстық кодекстің 190-бабы 3-бөлігінің 1, 2-тармақтары (ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша айып тағылған.
Сот отырысында жәбірленуші өзіне келтірілген шығын өтелгенін және ешқандай шағымы жоқ екенін мәлімдеді.
Екінші эпизод 2026 жылдың ақпан айының басында болған.
Іс материалдарына сәйкес, Жақсылық Омар қала әкімдігі қызметкерлерінің бірімен кездесуде одан 20 миллион теңге әкелуін сұраған. Айыпталушының айтуынша, бұл талап емес, өтініш болған. Алайда айыптау тарапы мұны жалпы қамқорлығы үшін пара алу ретінде бағалаған.
Әкімдік қызметкері мұндай әрекеттің заңсыз екенін болжап, ҰҚК-не жүгінген. Арнайы қызметтердің бақылауымен ол Жақсылық Омармен қайта кездесіп, ақшаны бөліп төлеуді ұсынған, оған айыпталушы келіскен. Сол күні үшінші тұлға арқылы күдіктіге 6 миллион теңге қолма-қол берілген.
Ұстау кезінде оның тұрғылықты жерінен және жұмыс орнынан 5,6 миллион теңге табылған.
Нәтижесінде сотталушы өз кінәсін толық мойындады.
Оның қорғаушылары бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындауды сұрады. Сондай-ақ туыстары айыппұл төлеуге қажетті қаражатты жинағанын айтып, 112 миллион теңге бар шоттан үзінді ұсынды.
Айта кетейік, қылмыстық іс бойынша келесі сот отырысы 26 наурызға белгіленген.
Жақсылық Омардың Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары ретінде ұсталғаны туралы ақпарат Қазнетте 2026 жылғы 13 ақпанда тарады. Сол күні бұл мәліметке өңір әкімдігінің баспасөз қызметі пікір білдірді. Кейін Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу жүргізіліп жатқанын растады.
Жақсылық Омар Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары қызметіне 2025 жылғы сәуірде тағайындалған. Бұған дейін, 2024 жылғы желтоқсаннан бастап Шығыс Қазақстан облысы әкімінің кеңесшісі болған. Ал одан бұрын, 2018 жылғы тамыздан 2024 жылғы қарашаға дейін Өскемен қаласының әкімі қызметін атқарған.