#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Қоғам

Алматылық студенттер азаматтық қорғаныс эстафетасында бақ сынасты

Алматылық студенттер азаматтық қорғаныс эстафетасында бақ сынасты, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 13:57 Сурет: Алматы ТЖД
Алматы қаласында өткен азаматтық қорғаныс бойынша қалалық эстафетаға 20 колледждің командалары қатысып, төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдардың практикалық дағдыларын көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, эстафета бағдарламасына мыналар кірді:

  • кедергілер жолағынан өту;
  • газқағарды жылдам әрі дұрыс кию;
  • зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету;
  • зардап шеккен адамды төтенше жағдай аймағынан эвакуациялау.
"200-ден астам қатысушы уақытқа жарысып, тек физикалық дайындықтарын ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздік алгоритмдерін меңгергендерін көрсетті",- делінген ақпаратта.

Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Алматы энергетика және электронды технологиялар колледжінің командасы иеленді. Екінші орынға Алматы политехнологиялық колледжінің студенттері жайғасты. Ал үшінші орынды Алматы мемлекеттік бизнес-колледжі мен тағы бірнеше студенттік команда өзара бөлісті.

Сурет: Алматы ТЖД

Сайыс нәтижесінде ең үздік уақыт көрсетіп, тапсырмаларды дұрыс орындаған командалар Алматы қаласы ТЖД басшысының атынан Құрмет грамоталарымен марапатталды.

Бұған дейін Алматыда ХҚКО қызметкерлеріне жер сілкінісі мен өрт кезіндегі әрекеттер үйретілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
