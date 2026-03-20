Өскеменде ер адам сталкинг үшін сотқа тартылып жатыр
Өскеменде сталкинг дерегі бойынша алғашқы қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
YK-news.kz мәліметінше, тергеу нұсқасы бойынша, Өскемен тұрғыны таныс әйелді аңдыған.
"Оны жұмыс орнында аңдып жүрген, қоғамдық орындарға барып, рұқсатынсыз ұялы телефонға түсірген және бейнежазбаларды әлеуметтік желілерге жариялап, ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін пікірлермен сүйемелдеген", – деп хабарлады прокуратура.
Қазіргі уақытта іс бойынша қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Прокуратура адам тікелей қарым-қатынас жасағысы келмейтінін білдірсе, кез келген мазалаушы әрекет немесе аңду қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін ескертті.
Оқи отырыңыз
