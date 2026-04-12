Қоғам

Қайғылы оқиғаға ұласқан көлік ұрлығы: Өскеменде жол апатынан екі адам қаза тапты

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.04.2026 17:37 Фото: Zakon.kz
Өскеменде екі адамның өмірін қиған жол-көлік оқиғасына байланысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтер бойынша, 2026 жылғы 10 сәуірде 35 жастағы ер адам Honda Inspire автокөлігін ұрлап, Малдыбаев көшесімен Аблакетка жағынан қала бағытына қарай жүрген. Бір сәтте ол қарсы жолаққа шығып кетіп, қарсы келе жатқан Mercedes көлігімен соқтығысқан.

Апат салдарынан екі көліктің де жүргізушілері оқиға орнында көз жұмды. Mercedes автокөлігінің жолаушысы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді.

Қазіргі уақытта тергеушілер қажетті іс-шараларды жүргізіп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жол және ауа райы жағдайларын ескеруге, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарын орындауға шақырды.

Айдос Қали
Алматы облысында бір кеште екі жаяу жүргінші жол-көлік апатынан қаза тапты
Алматы облысында бір кеште екі жаяу жүргінші жол-көлік апатынан қаза тапты
Қарағанды ​​облысында жантүршігерлік жол апатынан бес адам қаза тапты
Қарағанды ​​облысында жантүршігерлік жол апатынан бес адам қаза тапты
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
Состояние турнирной таблицы КПЛ после пятого тура
Состояние турнирной таблицы КПЛ после пятого тура
"Актобе" добыл вторую победу в КПЛ
"Актобе" добыл вторую победу в КПЛ
Главный тренер "Кайсара" дал оценку матчу пятого тура КПЛ против "Атырау"
Главный тренер "Кайсара" дал оценку матчу пятого тура КПЛ против "Атырау"
Четыре шайбы решили исход матча "Кулагер" - "Торпедо" в плей-офф ЧРК
Четыре шайбы решили исход матча "Кулагер" - "Торпедо" в плей-офф ЧРК
