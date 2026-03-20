Алматыда ХҚКО қызметкерлеріне жер сілкінісі мен өрт кезіндегі әрекеттер үйретілді
Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, алты ХҚКО-да қауіпсіздік мәселелеріне арналған оқу-жаттығу сабақтары ұйымдастырылды. Бұл шаралар 1 наурыз – Дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай басталған азаматтық қорғаныс айлығы аясында өткізілуде.
ТЖД өкілдерінің айтуынша, алдағы уақытта тағы 10 ХҚКО қызметкерлерін оқыту жоспарланып отыр.
Сурет: Алматы ТЖД
Оқу барысында құтқарушылар жер сілкінісі мен өрт кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережелерін, сондай-ақ төтенше жағдайларда әрекет ету тәртібін түсіндірді. Сонымен қатар "дабыл сөмкесінің" құрамы мен оның жеке қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңызына ерекше назар аударылды.
Ұйымдастырушылардың атап өтуінше, ХҚКО-лар күн сайын 5 мыңға дейін келушіні қабылдайды. Сондықтан мұндай мекемелерде қауіпсіздік мәселесі мен қызметкерлердің төтенше жағдайларға дайындығы аса маңызды.
