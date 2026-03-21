Қоғам

Президент Түркістан облысының даму қарқынын жоғары бағалады

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 13:53 Фото: unsplash
2026 жылғы 21 наурызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысының даму көрсеткіштері мен өңірдің әлеуметтік-экономикалық жетістіктеріне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы көне шаһардың тарихи келбетін сақтау, мәдени мұрасын қорғау және облысты тұрақты дамыту еліміз үшін маңызды міндет екенін атап өтті:

"Мен Мемлекет басшысы ретінде бұл мәселеге айрықша мән беремін. Бір жыл бұрын Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы арнайы заң қабылданды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, облыстың даму қарқыны жалпы жақсы деңгейде, көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Әкім Нұралхан Көшеров белсенді түрде жұмысқа кірісіп, жергілікті ахуалмен таныс, оның жұмысы нәтижелі болады деп бағаланады.

Былтыр аймақ экономикасы 14 пайызға өсті, барлық салаларда оң көрсеткіштер байқалды. Салық түсімі алғаш рет 1 триллион теңгеден асты, ал облысқа 1,7 триллион теңге инвестиция тартылды.

Үкімет дерегінше, облыстағы елді мекендердің басым көпшілігі таза ауыз сумен қамтылған. Дегенмен, кейбір аудандарда әлі де түйткілдер бар, тиісті министрлік әкімдікпен бірге бұл мәселелерді тез арада шешуі қажет. Табиғи газбен қамту бойынша облыс халқының 90 пайызы қамтамасыз етілген.

Сонымен қатар, аймақта 83 әлеуметтік нысан ашылды. "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында 16 білім ордасы салынды, ал ауылдық жерлерде 35 денсаулық сақтау нысаны іске қосылды.

Айгерим Тарина
Мемлекет басшысы бу-газ қондырғысының құрылысын жеделдетуді тапсырды
