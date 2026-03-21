Қоғам

Президент еңбектің қадірін және адал қызметтің маңызын атап өтті

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 14:20 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елдің барлық саласында еңбектің маңыздылығы мен адалдыққа негізделген қызметтің рөлін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы әрбір салада – балабақшада, мектепте, университетте, медицинада, өндірісте, сауда мен қызмет көрсету орындарында, тіпті мемлекеттік қызмет пен әскери салада да басты құндылық – адал еңбек және адал қызмет болуы керегін жеткізді.

"Өткен жылды біз бүкіл ел болып жұмысшы мамандықтарын дәріптеуге, оларға құрмет көрсетуге арнадық. Бұл бір реттік науқан емес, мемлекеттік идеологияның маңызды бөлігі. Сондықтан осы жұмыспен үнемі айналысуымыз керек", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев еңбектің қадірлі екенін атап, жастарға еңбекқорлықтың халқымыздың болмысына сіңген қасиет болуға тиіс екенін ескертті.

"Онсыз ешқандай даму да, өркендеу де болмайды. Ілгерілеу қоғамның бірлескен, табанды еңбегінің нәтижесі болып табылады", – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, ілгерілеу мен өрлеу тек жоғары технологиялар немесе ғылым жетістіктерімен шектелмейтінін, бұл әрбір саладағы қажырлы еңбектің нәтижесі екенін айтты.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстанның экономикалық өсімі 6,5 пайызға жетті
Президент референдумға жастардың белсенді қатысқанын атап өтті
Мемлекет басшысы Шымкенттің тарихи және мәдени маңызын атап өтті
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
