Президент референдумға жастардың белсенді қатысқанын атап өтті
Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияның қабылдануына орай өткен салтанатты жиынға қатысты. Мемлекет басшысы өз сөзінде жаңа Ата заңның ел болашағы үшін маңызын атап өтті.
Президент әсіресе жастардың референдум кезіндегі белсенділігіне ерекше тоқталды. Оның айтуынша, қазақстандық жастар жазушы Әбіш Кекілбаев айтқан "ұлттық жауапкершіліктің" жарқын үлгісін көрсетті.
"Жаңа Конституция, ең алдымен, өскелең ұрпақтың игілігі үшін қабылданды. Еліміздің болашағы – жастарымыздың қолында. Мемлекет басшысы ретінде мен сіздерге сенемін, зор үміт артамын", – деді Президент.
Сонымен қатар, Қасым-Жомарт Тоқаев жастардың әлеуеті жоғары екенін айтып, олардың Қазақстанды дамыған елдердің қатарына қосатынына сенім білдірді.
Президенттің сөзінше, жаңа Халық Конституциясы келешек ұрпаққа бағыт-бағдар беретін темірқазыққа айналады.
