#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Атырауда жастар арасында ұлттық спорт түрлерінен жарыс өтті

Ұлттық спорт күні – халқымыздың бай мұрасын жаңғыртып, дәстүрлі ойындарды кеңінен насихаттауға бағытталған ерекше мереке. Осыған орайАтырау облысында ұлттық спорт түрлерінен ауқымды жарыс ұйымдастырылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 17:19 Сурет: ҚР ІІМ
Ұлттық спорт күні – халқымыздың бай мұрасын жаңғыртып, дәстүрлі ойындарды кеңінен насихаттауға бағытталған ерекше мереке. Осыған орайАтырау облысында ұлттық спорт түрлерінен ауқымды жарыс ұйымдастырылды.

Іс-шара Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы, есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу кеңесі және "Ассамблея жастары" республикалық қоғамдық бірлестігінің бірлесуімен өткізілді.

Жарыс барысында қатысушылар қол күрес, асық ату, ләңгі тебу, гір тасын көтеру және арқан тарту сынды ұлттық және күштік спорт түрлері бойынша бақ сынасты. Шараның басты мақсаты – жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, спортқа деген қызығушылықты арттыру және зиянды әдеттердің алдын алу.

Жарысқа 70-тен астам қала тұрғыны қатысып, түрлі жас санатындағы жастар өз шеберліктерін көрсетті. Тартысты өткен дода нәтижесінде үздіктер анықталып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер медальдармен және арнайы сыйлықтармен марапатталды.

Марапаттау рәсімінде полиция қызметкері қатысушыларды құттықтап, мұндай іс-шаралардың жастарды дұрыс бағытқа жетелейтін маңызды қадам екенін атап өтті. Оның айтуынша спорт арқылы жасөспірімдердің бос уақытын тиімді ұйымдастыруға, денсаулығын нығайтуға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға мүмкіндік туады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: