#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Ең үлкен шаңырақ: Алматыда Наурыз күндері әлемдік рекорд орнатылды

Оқиғаны салтанатты түрде тіркеу рәсімі Тұңғыш Президент саябағындағы мерекелік концерт басталар алдында өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 17:41 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Оқиғаны салтанатты түрде тіркеу рәсімі Тұңғыш Президент саябағындағы мерекелік концерт басталар алдында өтті.

Саябақтың қақ ортасына орнатылған биіктігі 11 метрден асатын, диаметрі 20 метрден асатын шаңырақ Global Best of Records әлемдік рекордтар кітабына енгізілді. Осы оқиғаға арнайы ұзындығы 100 метрден асатын сырлы сырмақ дайындалды.

Азия және Африка елдері бойынша рекордтты тіркеу бөлімінің бас офицері Қуандық Құдайбергенов тіркеу рәсімін жүргізіп, сертификатты Алматы қаласы Бостандық ауданының әкімі Азамат Қалдыбековке салтанатты түрде табыстады.

Көптеген алматылықтар мен мегаполис қонақтары куә болған іс-шара барысында ұлттық киім киген әйелдер алып шаңырақтың астына тоқылған сырлы сырмақты жайып шықты.

Бұл көрініс көрермендердің ерекше қызығушылығын тудырды — көптеген қонақтар ауқымды композиция аясында суретке түсіп, бейнежазба жасады.

Оқиғаның маңызы туралы Қуандық Құдайбергенов айтып өтті.

"Global Best of Records рекордтар кітабы — Гиннестің рекордтар кітабымен қатар әлемге танымал халықаралық реестрлердің бірі. Біздің кітап әлемдегі ең ірі жинақтардың қатарына кіреді және 89 елді біріктіреді", – деді ол.

Концерттік бағдарлама аясында Азия және Африка елдері бойынша рекордтты тіркеу бөлімінің бас офицері рекордтық көлемдегі сырлы сырмақты әзірлеген шеберлер тобына да марапат табыстады.

Бұл оқиға ұлттық өнер мен қазақстандық шеберлердің төл қолтаңбасын айқын танытқан жарқын белеске айналды.

