Қоғам

Балаева журналист Омарованың ұсталуына қатысты пікір білдірді

Аида Балаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.03.2026 10:57 Фото: primeminister.kz
ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева журналист Б. Омарованың ұсталуына байланысты жағдайды Мәдениет және ақпарат министрлігі бақылауда ұстауда екенін айтып, пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Балаева мұндай жағдайларда заңда көзделген барлық рәсімдер аяқталғанға дейін асығыс түсіндіру жұмыстарын жасауға, дәлелсіз қорытындылар шығаруға және алдын ала баға беруге жол беруге болмайтынын ерекше атап өтті. Оқиға мәнін бұрмалау немесе процесс қатысушыларын негізсіз қаралауға әкелуі мүмкін мәлімдемелерге жол бермеу аса маңызды.

"Аталған іс бойынша шешім әділ болады деп сенемін. Таратылып жатқан ақпараттың дұрыстығын тексеру – "Масс-медиа туралы" Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген журналистердің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, заңнамада, атап айтқанда 68-бапта, журналистерді шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты таратқаны үшін жауапкершіліктен босататын жағдайлар қарастырылған, оның ішінде ресми сөздерді сөзбе-сөз, өзгеріссіз келтірілген болса". Аида Балаева

Сондай-ақ, ол министрлік осы сияқты кез келген мәселелерді қарау барысында "Заң және тәртіп" қағидатын қатаң сақтау қажет деп есептейтіндігін, өйткені заң баршаға ортақ және оны сақтау барлық азаматтар үшін міндетті екенін айтты.

"Өз тарапынан министрлік жағдайды мұқият бақылап отыр және қажет болған жағдайда өз құзыреті аясында шаралар қабылдауға дайын. Сонымен қатар, барлық процессуалдық әрекеттер сыртқы араласусыз, заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс екенін атап өтеміз".Аида Балаева

Айта кетейік, журналист Ботагөз Омарова жалған ақпарат таратты деген күдікке ілініп, үйқамаққа алынды. Бұған дейін ол Астанада полиция бөліміне жеткізіліп, іс бойынша қорғауға құқығы бар куәгер ретінде жауап берген. Әріптестері бұл жағдайға алаңдаушылық білдіріп, құқық қорғау органдары тарапынан ақпараттың жеткіліксіз беріліп жатқанын атап өтті.

Балаева еліміздегі қоғамдық-саяси ахуалды тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттерге қатысты пікір білдірді
Ақпарат министрі Аида Балаева Orda және "ҚазТАГ" жағдайына қатысты пікір білдірді
Аида Балаева киіз үй ішінде тұрпайы би билеген қыздардың видеосына қатысты пікір білдірді
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
