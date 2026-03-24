Қоғам

Алматы облысында екі баласы бар отбасы қар құрсауында қалып, түнді тауда өткізді

Алматы облысында екі баласы бар отбасы қар құрсауында қалып, түнді тауда өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.03.2026 16:45
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында түнде құтқару операциясы жүргізілді: төрт адамнан тұратын отбасы үйге қайтып келе жатып байланысқа шықпай қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, екі ересек пен екі бала Шонжы маңындағы демалыс аймағынан Алматыға қарай көлікпен шыққан, алайда үйіне жетпеген. Оларды іздеуге Алматы облысының құтқарушылары мен "Барыс" жасағының қызметкерлері жұмылдырылды.

Іздестіру жұмыстары қиындаған, себебі отбасы басшысының телефоны өшірулі болған, ал таулы аймақта қар жағдайы күрделі болған. Жоғалғандар таңғы сағат 5:00 шамасында Асы үстірті маңынан, Бартоғай су қоймасына жақын жерден табылды. Олардың жол талғамайтын көлігі қарға батып қалған.

Ешкімге медициналық көмек қажет болмаған. Құтқарушылар көлікті тазартылған жол бөлігіне дейін сүйреп шығарды.

ТЖМ өкілдері таулы аймаққа сапар алдында ауа райы мен жол жағдайын алдын ала ескеріп, бағыттың қауіпсіздігін тексеру қажет екенін еске салды.

Айдос Қали
