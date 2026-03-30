#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

Алматы тауларында төрт жасөспірім адасып кетті

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Алматы облысы Қарасай ауданында 2008 жылы туған төрт адамнан тұратын топ таудан түсу кезінде бағытын жоғалтып, адасып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметінше, олар "Поляна Терра" ауданында теңіз деңгейінен 2650 метр биіктікте бағыттарын жоғалтқан. Оқиға туралы дабыл алғаннан кейін оқиға орнына дереу келесі бригадалар шықты:

  • ҚР ТЖМ "Барыс" республикалық құтқару қызметі,
  • Алматы қаласы ТЖД құтқару қызметінің құтқарушылары.

Зардап шеккендермен байланыс сақталып, олардың орналасқан жері шамамен Берёзовая роща ауданында анықталған.

"Жедел іздестіру-құтқару жұмыстарының нәтижесінде туристер қысқа мерзімде табылды. Құтқарушылар зардап шеккендерді қауіпсіз аймаққа шығарып, қалаға жеткізді. Олар медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Түркістан облысында суға батып кеткен сегіз жастағы бала табылмай жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы тауларында туристер адасып кетті
15:51, 20 тамыз 2023
Алматы тауларында туристер адасып кетті
Алматы тауларында бес жасөспірім адасып кетті
10:50, 29 наурыз 2026
Алматы тауларында бес жасөспірім адасып кетті
Алматы облысында екі ер адам тауға шығып, адасып кетті
12:06, 18 тамыз 2024
Алматы облысында екі ер адам тауға шығып, адасып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
11:57, Бүгін
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
11:34, Бүгін
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
11:21, Бүгін
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
11:01, Бүгін
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: