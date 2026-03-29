Түркістан облысында суға батып кеткен сегіз жастағы бала табылмай жатыр
Анасының айтуынша, ол 23 наурыз күні сағат 17:00-де Келес өзенінде суға құлап, батып кеткен. Іздестіру жүргізу үшін ТЖМ, полиция, ҰҚК, жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары, сондай-ақ туыстары мен еріктілері жұмылдырылды.
"17:30 жағдай бойынша облыстың ТЖД жедел-құтқару жасағының құтқарушылары Абай және Жүзімдік ауылдарының аймағындағы ұзындығы 42 шақырым Келес өзенінің арнасын арнайы ілмектер мен арқандарды пайдалана отырып тексеріп жатыр", – деп хабарлады ведомство.
Еріктілермен бірге Жүзімдік, Қызыләскер және Ғ. Мұратбаев ауылдарының су жағалулары тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта Төтенше жағдайлар министрлігінің сүңгуірлерін тарта отырып, өзен беті бойынша 15 шақырым және су астында 900 метр тексерілді.
"Бұдан басқа, Шымкент қаласы ТЖД жедел-құтқару жасағы жүзу құралдарын пайдалана отырып, ұзындығы 9 шақырым болатын Лесбекбатыр елді мекенінен Сырдария өзеніне дейінгі учаскеде іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр". Төтенше жағдайлар министрлігі
Ведомство сондай-ақ 5 ұшқышсыз ұшу аппаратын қолданып, Келес өзені мен Сырдария жағалауы бойындағы ұзындығы шамамен 55 шақырым аумақты тексеріп жатыр.
Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін эхолот жабдығы мен 8 жүзу құралы тартылды.
Сонымен қатар іздеудің тиімділігін арттыру мақсатында 28 наурызда Қазығұрт ауданындағы шлюздің жұмысы тоқтатылған.
"29 наурызда Өзбекстан Республикасының "Зах" каналының шлюзі жабылды, бұл да су деңгейін төмендетуге ықпал етеді. Іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасуда және бақылауда. Барлық тартылған қызметтер қажетті шараларды қабылдайды", – деп хабарлады министрлік.