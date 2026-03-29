Қоғам

Алматы тауларында бес жасөспірім адасып кетті

Фото: Zakon.kz
ТЖМ құтқарушылары Алматы тауларында адасып кеткен бес жасөспірімді тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"112" пультіне Алматы тауларында бес жасөспірімнің жоғалғаны туралы хабар түсті.

Өтініш берушінің айтуынша, олардың бірінің әкесі 2009 жылы туған жасөспірімдер Құмбел шыңына көтеріліп, кейін "Үш ағайынды" шыңы маңына (шамамен 3000 м) түскенін, одан кейін кері қайтқанын хабарлаған. Осыдан кейін олармен байланыс үзілген. Әкесі ұлының демікпе ауруына шалдыққанын ескеріп, бірден құтқарушылардан көмек сұраған.

Іздестіру жұмыстарына дереу Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің экипажы, "Барыс" республикалық құтқару қызметінің құтқарушылары және ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері жұмылдырылды.

Бір сағаттан кейін құтқарушылар топпен көзбен байланыс орнатты — арақашықтық шамамен 1,5 шақырым болды.

Жасөспірімдердің бірінде ауру асқынып (тыныс демікпесі ұстамасы), ол қарда жүретін техникамен эвакуацияланып, АМО бригадасына тапсырылды. Қалған төртеуі құтқарушылардың сүйемелдеуімен жаяу түрде Көкжайлау шатқалына дейін түсіріліп, қалаға жеткізілді.

Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері заманауи реанимобильде зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетіп, ингаляция жасап, кейін оны үйіне жеткізді.

Барлық жасөспірім табылып, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жоқ.

Оқи отырыңыз
Алматы тауларында "Бұтақты" визит орталығы ашылды
14:54, Бүгін
Алматы тауларында "Бұтақты" визит орталығы ашылды
Алматы тауларында адасып кеткен үш жасөспірім құтқарылды
18:00, 16 шілде 2023
Алматы тауларында адасып кеткен үш жасөспірім құтқарылды
Алматы облысының тауларында адасып кеткен бес жас турист табылды
09:59, 01 шілде 2024
Алматы облысының тауларында адасып кеткен бес жас турист табылды
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
19:05, Бүгін
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:18, Бүгін
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
17:51, Бүгін
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
17:12, Бүгін
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
