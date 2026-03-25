Жамбыл облысында жол апаты кезінде құтқарушылар зардап шегушіні жедел шығарып алды
Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 25 наурызда таңертең Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы Бурыл ауылында екі жеңіл автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына ТЖМ Жедел-құтқару жасағының күштері шұғыл түрде жетіп, жол-көлік оқиғасының салдарынан көлікте қысылып қалған адамды гидравликалық авариялық-құтқару құралдарының көмегімен шығарып алды.
Ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасының қызметкерлеріне тапсырылды.
Еске салайық, бұған дейін Қытай азаматы қиын жағдайда көмектескен қазақстандық полицейге алғыс айтқанын хабарлаған едік.
