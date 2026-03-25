Тұман және екпіні күшті жел: 26 наурызға арналған ауа райы болжамы жарияланды
Сурет: pixabay
"Қазгидромет" Қазақстан аумағына 2026 жылғы 26 наурызға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бейсенбі күні болжам бойынша, Қазақстанның басым бөлігінде күн жауын-шашынсыз болады.
"Тек елдің батысында атмосфералық фронттардың әсерінен найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал республиканың қиыр солтүстігінде жауын-шашын (негізінен жаңбыр) түседі", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Сондай-ақ республика бойынша тұман түседі, солтүстік пен шығыста көктайғақ болады, ал батыс, оңтүстік, оңтүстік-шығыс және орталық өңірлерде жел күшейеді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript