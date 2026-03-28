Найзағай, жаңбыр және тұман: 29 наурызға арналған ауа райы болжамы
Фото: unsplash
"Қазгидромет" Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 29 наурызға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, жексенбі күні еліміздің басым бөлігінде күн жауын-шашынсыз болады.
"Тек елдің батысы мен оңтүстігінде атмосфералық фронттардың әсерінен найзағай ойнап, жаңбыр жауады", – делінген "Қазгидромет" мәліметінде.
Сондай-ақ республика бойынша тұман түседі, солтүстікте көктайғақ, батыста, оңтүстікте және орталықта желдің күшейеді. Оңтүстік-батыс пен оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін.
Қызылорда облысының шығысында, Түркістан облысының батысында және Жетісу облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript