#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Қоғам

Найзағай, жаңбыр: 24 мамырға арналған ауа райы болжамы жарияланды

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 15:40 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2026 жылғы 24 мамырға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамынша, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Елдің шығысында түнде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түссе, күндіз нөсер жаңбыр күтіледі.

Сондай-ақ ел аумағында түнгі және таңғы сағаттарда тұман болжанып отыр.

Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында және Жетісу облысының таулы аудандарында 1 градусқа дейін үсік жүреді.

Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының солтүстігі, шығысы мен орталығында, Қостанай облысының батысы, солтүстік-шығысы, оңтүстігі мен орталығында, Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен шығысында, Павлодар облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының батысы мен шығысында, Түркістан облысының солтүстігінде, Қызылорда облысының батысы мен орталығында, Жамбыл облысының солтүстігінде, Алматы облысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында, Абай облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Жетісу облысының батысы, солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары болады.

Ал Қызылорда облысының оңтүстігі мен солтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Павлодар облысының шығысында, Жетісу облысының шығысында, Ұлытау облысының шығысы, оңтүстігі мен орталығында, сондай-ақ Абай облысының шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:42, Бүгін
Жексенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
16:47, 28 наурыз 2026
Найзағай, жаңбыр және тұман: 29 наурызға арналған ауа райы болжамы
Жаңбыр, ауа райы болжамы, 10 мамыр, Қазақстан, дауылды ескерту
15:42, 09 мамыр 2026
"Жаңбыр жауып, бұршақ түседі". Еліміз бойынша 10 мамырға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Актобе&quot; и &quot;Кызылжар&quot; сыграли вничью в 11-м туре КПЛ
21:07, Бүгін
"Актобе" и "Кызылжар" сыграли вничью в 11-м туре КПЛ
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин проиграл в финале парного турнира в Индии
20:40, Бүгін
Казахстанец Григорий Ломакин проиграл в финале парного турнира в Индии
&quot;Кайрат&quot; потерял очки в матче с &quot;Кайсаром&quot; в 11-м туре КПЛ
20:05, Бүгін
"Кайрат" потерял очки в матче с "Кайсаром" в 11-м туре КПЛ
Ислам Евлоев выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате Азии по борьбе
19:30, Бүгін
Ислам Евлоев выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: