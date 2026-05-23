Найзағай, жаңбыр: 24 мамырға арналған ауа райы болжамы жарияланды
Синоптиктердің болжамынша, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Елдің шығысында түнде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түссе, күндіз нөсер жаңбыр күтіледі.
Сондай-ақ ел аумағында түнгі және таңғы сағаттарда тұман болжанып отыр.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында және Жетісу облысының таулы аудандарында 1 градусқа дейін үсік жүреді.
Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының солтүстігі, шығысы мен орталығында, Қостанай облысының батысы, солтүстік-шығысы, оңтүстігі мен орталығында, Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен шығысында, Павлодар облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының батысы мен шығысында, Түркістан облысының солтүстігінде, Қызылорда облысының батысы мен орталығында, Жамбыл облысының солтүстігінде, Алматы облысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында, Абай облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Жетісу облысының батысы, солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары болады.
Ал Қызылорда облысының оңтүстігі мен солтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Павлодар облысының шығысында, Жетісу облысының шығысында, Ұлытау облысының шығысы, оңтүстігі мен орталығында, сондай-ақ Абай облысының шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.