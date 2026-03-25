Қоғам

Скляр Қытай парламентінің төрағасымен кездесті

Скляр Қытай парламентінің төрағасымен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 17:30
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзимен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Хайнань провинциясының Боао қаласында Боао Азия форумының 25-ші жыл сайынғы сессиясына қатысу аясында Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың Қытай Халық Республикасының Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзимен кездесуі өтті.

Р.Скляр ҚХР БХӨЖ ТК төрағасын "екі сессияның" табысты өтуімен және Қытайдың 2026–2030 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму жоспарының қабылдануымен құттықтады.

2026 жылғы 15 наурызда өткен жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі республикалық референдумның қорытындылары туралы ақпарат беріп, оның Қазақстанның одан әрі дамуы үшін маңыздылығын атап өтті.

Екі ел арасындағы парламентаралық байланыстар саласындағы нәтижелі ынтымақтастықты, сондай-ақ сауда-экономикалық әріптестіктің серпінді дамуын, инвестициялар, көлік және энергетика салаларындағы өзара іс-қимылды атап көрсетті.

Чжао Лэцзи қытай тарапы Қазақстанмен мәңгілік жан-жақты стратегиялық әріптестіктің жоғары сенімге негізделген қатынастарына ерекше мән беретінін баса айтты.

Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалар мен Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың елдің одан әрі өркендеуіне бағытталған бастамаларына қолдау білдірді.

Тараптар сондай-ақ БҰҰ, ШЫҰ, АӨСШК және "Орталық Азия – Қытай" сияқты көпжақты форматтардағы ынтымақтастықтың маңыздылығына тоқталды.

Айдос Қали
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытайға мемлекеттік сапарының себебі белгілі болды
15:02, 28 наурыз 2024
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытайға мемлекеттік сапарының себебі белгілі болды
Роман Скляр мен Хао Минцзинь Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады
18:13, 26 қаңтар 2024
Роман Скляр мен Хао Минцзинь Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады
Қазақстан мен Қытай арадағы тауар айналымы көлемін 40 млрд долларға дейін жеткізуге ниетті
19:04, 17 қазан 2023
Қазақстан мен Қытай арадағы тауар айналымы көлемін 40 млрд долларға дейін жеткізуге ниетті
Главные звёзды узбекского бокса "проигнорировали" чемпионат Азии
18:29, Бүгін
Главные звёзды узбекского бокса "проигнорировали" чемпионат Азии
Сборная Казахстана объявила супер-состав на чемпионат Азии по боксу-2026
18:21, Бүгін
Сборная Казахстана объявила супер-состав на чемпионат Азии по боксу-2026
Велогонщицы Казахстана опередили соперниц из Узбекистана и выиграли чемпионат Азии
17:58, Бүгін
Велогонщицы Казахстана опередили соперниц из Узбекистана и выиграли чемпионат Азии
Сборная Казахстана сотворила сенсацию в отборе на чемпионат Европы-2026
17:51, Бүгін
Сборная Казахстана сотворила сенсацию в отборе на чемпионат Европы-2026
