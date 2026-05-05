Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды
Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы қызметіне Роман Васильевич Скляр тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тиісті Жарлыққа 2026 жылғы 5 мамырда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Скляр Роман Васильевич Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы болып тағайындалсын, бұрынғы атқарған қызметінен босатылсын", – делінген Ақорда сайтында жарияланған құжатта.
Айта кетейік, 2024 жылғы 6 ақпаннан бері бұл қызметті Айбек Арқабайұлы Дәдебай атқарып келген болатын.
