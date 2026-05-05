#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.53
543.73
6.15
Оқиғалар

Айбек Дәдебай қызметінен босатылды

Айбек Дадебай қызметінен босатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 12:36 Сурет: akorda.kz
Айбек Арқабайұлы Дәдебай Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 5 мамырда Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ол бұл қызметтен басқа жұмысқа ауысуына байланысты босатылғаны айтылды.

Айта кетейік, Айбек Дәдебай бұл қызметке 2024 жылғы 6 ақпанда тағайындалған болатын.

Айбек Дәдебай 1980 жылы 1 сәуірде Алматы қаласында дүниеге келген.

2001 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірген. 2003 жылы магистратураны аяқтап, аймақтану мамандығы бойынша магистр дәрежесін алған.

Еңбек жолын 2001–2002 жылдары Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері мемлекеттік университетінде халықаралық туризм менеджменті кафедрасының оқытушысы болып бастаған.

2008–2011 жылдары Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Аппаратының халықаралық ынтымақтастық және парламентаралық байланыстар бөлімінің сарапшысы, Сенат Төрағасының көмекшісінің міндетін атқарушы қызметтерін атқарған.

2011–2013 жылдары Женева қаласындағы БҰҰ жанындағы Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілдігінде атташе және үшінші хатшы қызметін атқарған.

2013–2019 жылдары Сенат Төрағасы хатшылығының орынбасары, кейін басшысы болды.

2019–2021 жылдары Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесі басшысының орынбасары қызметін атқарған.

2021 жылғы мамырдан 2022 жылғы қаңтарға дейін Президент Іс басқарушысының орынбасары болды.

2022 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысы болып тағайындалды.

2024 жылғы 6 ақпанда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы лауазымына тағайындалған болатын.

Ол дипломатиялық дәрежесі бойынша II сыныпты кеңесші болып табылады.

Бұл лауазымды енді Роман Скляр атқарады

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өскемендегі жарылыс: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
13:37, Бүгін
Өскемендегі жарылыс: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
Айбек Дәдебаев Бауыржан Момышұлының ескерткішіне гүл шоғын қойды
11:51, 09 мамыр 2024
Айбек Дәдебаев Бауыржан Момышұлының ескерткішіне гүл шоғын қойды
Айбек Дәдебаев Президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды
17:02, 06 ақпан 2024
Айбек Дәдебаев Президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
15:22, Бүгін
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
15:10, Бүгін
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
14:48, Бүгін
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
14:35, Бүгін
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: