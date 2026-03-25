Атыраудағы сауда ойын-сауық орталығында жасөспірім биіктен секірген
Атырауда қаладағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде болған оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Онда 14 жастағы жасөспірім биіктен секірген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 25 наурызда әлеуметтік желіде оқиға орнында түсірілген видео тарады.
Атырау облысы полиция департаментінің мәліметінше, кәмелетке толмаған жасөспірім қоғамдық орында ересектердің қарауынсыз болған.
Қауіпсіздік ережелерін елемей, жасөспірім ғимарат ішінде төменге секірген. Соның салдарынан ол жарақат алған. Құлаған кезінде соққы сауда орталығының кіреберіс бөлігіне тиіп, төбенің бір бөлігі зақымданған.
"Медициналық тексеруден кейін ол ата-анасымен бірге үйіне жіберілді. Осы факті бойынша жасөспірімнің ата-анасы баланы тәрбиелеу міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады полиция.
Ведомствоның баспасөз қызметі сондай-ақ уәкілетті органдарға нысандағы қауіпсіздік шараларын қосымша тексеру туралы нұсқама жіберілгенін мәлімдеді.
