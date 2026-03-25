Қоғам

Атыраудағы сауда ойын-сауық орталығында жасөспірім биіктен секірген

Атыраудағы сауда ойын-сауық орталығында жасөспірім биіктен секірген, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 19:50 Сурет: видео скрині
Атырауда қаладағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде болған оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Онда 14 жастағы жасөспірім биіктен секірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 25 наурызда әлеуметтік желіде оқиға орнында түсірілген видео тарады.

Атырау облысы полиция департаментінің мәліметінше, кәмелетке толмаған жасөспірім қоғамдық орында ересектердің қарауынсыз болған.

Қауіпсіздік ережелерін елемей, жасөспірім ғимарат ішінде төменге секірген. Соның салдарынан ол жарақат алған. Құлаған кезінде соққы сауда орталығының кіреберіс бөлігіне тиіп, төбенің бір бөлігі зақымданған.

"Медициналық тексеруден кейін ол ата-анасымен бірге үйіне жіберілді. Осы факті бойынша жасөспірімнің ата-анасы баланы тәрбиелеу міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады полиция.

Ведомствоның баспасөз қызметі сондай-ақ уәкілетті органдарға нысандағы қауіпсіздік шараларын қосымша тексеру туралы нұсқама жіберілгенін мәлімдеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанадағы "Хан шатыр" сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты
14:45, 23 желтоқсан 2023
Астанадағы "Хан шатыр" сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты
Алматыдағы "Москва" сауда ойын-сауық орталығынан өрт шықты
17:55, 02 қаңтар 2025
Алматыдағы "Москва" сауда ойын-сауық орталығынан өрт шықты
Астанадағы ойын-сауық орталығында эскалатордағы ақаудан 3 адам зардап шекті
01:30, 01 сәуір 2023
Астанадағы ойын-сауық орталығында эскалатордағы ақаудан 3 адам зардап шекті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над Намибией на турнире FIFA Series
00:44, 26 наурыз 2026
Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над Намибией на турнире FIFA Series
Драмой с камбэком обернулся матч Рыбакиной на топовом турнире в США
00:26, 26 наурыз 2026
Драмой с камбэком обернулся матч Рыбакиной на топовом турнире в США
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана уступил в плей-офф КХЛ
23:58, 25 наурыз 2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана уступил в плей-офф КХЛ
"Я хотел драться": Нганну заявил, что в PFL целый год не могли организовать для него бой
23:35, 25 наурыз 2026
"Я хотел драться": Нганну заявил, что в PFL целый год не могли организовать для него бой
