Қоғам

Астанадағы сауда орталығында жастар жаппай төбелесті

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.03.2026 16:06 Фото: polisia.kz
26 наурыз күні Астанадағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде жастард жаппай төбелесті. Полиция жанжалға қатысы барлардың жеке басын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде Астанадағы сауда орталықтарының бірінде жастардың төбелескені түсірілген видео тарады.

"Куәгерлердің айтуынша, "Көктал" сауда орталығында бір топ жігіт шу шығарып, қоғамдық тәртіпті бұзып, төбелескен. Жанжал көп ұзамай келушілердің назарын аударып, ғимарат ішінде болған адамдардың алаңдаушылығын тудырды. Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен оқиғаның себептері нақтыланып жатыр", – делінген хабарламада.

Астана полиция департаменті бұл оқиғаға қатысты пікір білдіріп, жаппай төбелеске қатысқандардың барлығы анықталғанын мәлімдеді.

"Қатысушылардың барлығы, олардың арасында кәмелетке толмағандар да бар, Сарыарқа аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды", – деп хабарлады ведомство.

Полиция ата-аналарға балалар тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, олардың бос уақытын бақылауды, сондай-ақ қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін түсіндіруді ескертті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыдағы сауда орталығында оқушылар жаппай төбелесті
13:37, 26 ақпан 2025
Алматыдағы сауда орталығында оқушылар жаппай төбелесті
Атыраудағы сауда ойын-сауық орталығында жасөспірім биіктен секірген
19:50, 25 наурыз 2026
Атыраудағы сауда ойын-сауық орталығында жасөспірім биіктен секірген
Астанадағы "Хан шатыр" сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты
14:45, 23 желтоқсан 2023
Астанадағы "Хан шатыр" сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты
Казахстанская теннисистка выиграла турнир ITF в Индии
20:10, Бүгін
Казахстанская теннисистка выиграла турнир ITF в Индии
Руслан Курбанов стал серебряным призёром домашнего этапа Кубка мира по фехтованию
19:42, Бүгін
Руслан Курбанов стал серебряным призёром домашнего этапа Кубка мира по фехтованию
Казахстанский фехтовальщик вышел в финал этапа Кубка мира в Астане
19:09, Бүгін
Казахстанский фехтовальщик вышел в финал этапа Кубка мира в Астане
Владимир Чебурин прокомментировал поражение молодёжной сборной Казахстана от Словакии
18:50, Бүгін
Владимир Чебурин прокомментировал поражение молодёжной сборной Казахстана от Словакии
