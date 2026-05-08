#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Алматыдағы түнгі клуб полиция тексерісінен кейін жабылды: онда не болды

Алматыда ойын-сауық мекемесінің жұмысы уақытша тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 17:16 Сурет: polisia.kz
Алматыда ойын-сауық мекемесінің жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда жүргізілген рейдтік іс-шаралар барысында Жетісу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері түнгі уақытта заңды өкілдерінің қарауынсыз ойын-сауық мекемесінде жүрген кәмелетке толмаған жасөспірімді анықтады.

Тексеру қорытындысы бойынша мекеме иесіне қатысты Қазақстан Республикасының кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық орындарына баруын реттейтін заңнамасын бұзу фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалды.

Уәкілетті орган материалдарды қарау нәтижесінде әкімшілік айыппұл салып, сондай-ақ мекеме қызметін уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады.

"Мұндай фактілерге жол берілмейді. Заң баршаға ортақ, ал ойын-сауық мекемелерінің иелері кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігі мен құқықтарын қорғауға қатысты талаптарды қатаң сақтауға міндетті. Бұл бағыттағы бақылау жүйелі түрде жалғасады. Алдын алу және профилактикалық жұмыстар күшейтіледі. Басты мақсат — тек құқық бұзушылықтарды анықтау емес, түнгі уақытта жасөспірімдердің бақылаусыз қалып, түрлі қауіп-қатерге тап болуына жол бермеу", — деді Жетісу аудандық полиция басқармасының бастығы Ілияс Өмірсеріков.

Полиция кәмелетке толмағандарды түнгі уақытта ойын-сауық орындарына кіргізгені үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын еске салды. Заң талаптарын бұзғандарға айыппұл салынып, мекеме қызметі уақытша тоқтатылуы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты бір көше уақытша жабылады
18:49, Бүгін
Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты бір көше уақытша жабылады
Ақтөбеде жүйелі түрде құқық бұзушылықтар жасаған жеке кәсіпкер жауапқа тартылды
19:34, 27 тамыз 2025
Ақтөбеде жүйелі түрде құқық бұзушылықтар жасаған жеке кәсіпкер жауапқа тартылды
Алматыда түнгі клуб аспазы "есірткі сатты" деген күдікпен ұсталды
17:15, 17 қаңтар 2026
Алматыда түнгі клуб аспазы "есірткі сатты" деген күдікпен ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
21:31, Бүгін
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
21:02, Бүгін
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
20:32, Бүгін
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
20:12, Бүгін
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: