Жаңалықтар мұрағаты
Құқық

Алматыда түнгі клуб аспазы "есірткі сатты" деген күдікпен ұсталды

Арнайы операция, Алматы, түнгі клуб, аспаз, есірткі саудасы, күдікті, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.01.2026 17:15 Сурет: polisia.kz
Алматыда жүргізілген арнайы операция барысында қаланың ойын-сауық орындарының бірінде ас үй қызметкері есірткі заттарын таратты деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұстау шаралары жұмыс орнында жүргізілді. Санкцияланған жеке тінту барысында күдіктіден ұнтақ тәрізді заттар мен өзіне тән иісі бар өсімдік тектес масса тәркіленді. Аталған заттар психотроптық және есірткі құралдары болуы мүмкін деген болжаммен сараптамаға жолданды, деп хабалайды ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Күдікті ұсталғаннан кейін полиция қызметкерлері оның тұрғылықты мекенжайы бойынша қосымша тінту шараларын жүргізді.

"Біз есірткі қылмыстарын анықтау және жолын кесу бағытында, әсіресе адамдар көп жиналатын демалыс орындарында қатаң әрі жүйелі шаралар қабылдап келеміз. Негізгі мақсат — есірткінің таралуына жол бермеу және мегаполис тұрғындарын, ең алдымен жастарды қорғау", деп мәлімдеді Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды. Полиция есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар арналар мен тұлғаларды анықтау бойынша жүйелі жұмысты жалғастырып жатыр.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Атырауда есірткі сатпақ болды деген күдікпен Ақтау тұрғыны ұсталды
14:04, 17 желтоқсан 2024
Атырауда есірткі сатпақ болды деген күдікпен Ақтау тұрғыны ұсталды
Қостанайда полиция қызметкері есірткі таратты деген күдікке ілінді
16:36, 08 мамыр 2023
Қостанайда полиция қызметкері есірткі таратты деген күдікке ілінді
Алматыдағы дәмханалардың бірінің бас аспазы есірткі сатумен айналысқан
14:29, 11 наурыз 2025
Алматыдағы дәмханалардың бірінің бас аспазы есірткі сатумен айналысқан
