Қазақстандағы үш су қоймасында жаңа су электр станцияларын салу жоспарлануда
Фото: unsplash
Қазақстанның Қарағанды облысындағы Самарқанд су қоймасында, Ақтөбе облысындағы Қарғалы су қоймасында және Абай облысындағы Қаракөл су қоймасында шағын су электр станцияларын салуға арналған жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазіргі уақытта аталған үш жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде, деп мәлімдеді Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, тағы бес нысан бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. Оның ішінде үш жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады.
Бұл жұмыстар былтыр қыркүйек айында қабылданған "Қазсушар" РМК-ның гидротехникалық құрылысжайларында шағын СЭС дамыту жөніндегі Жол картасы аясында жүргізілуде. Қазіргі таңда шағын СЭС орнатуға жарамды 29 нысан іріктеліп алынған.
"Жол картасын іске асыру нәтижесінде "Қазсушар" РМК-ның гидротехникалық нысандарында жыл сайын өндірілетін электр энергиясының жалпы көлемі 30 МВт-қа жетеді. Қазіргі уақытта кәсіпорын теңгерімінде үш шағын СЭС бар. Олар Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев гидроторабында, Қарағанды облысындағы Ынтымақ су қоймасында және Қорғас өзеніндегі "Достық" гидроторабында орналасқан", – деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ибрайханов.
Президенттің "Таза Қазақстан" бастамасы аясында Су ресурстары және ирригация министрлігі Қазақстанның барлық аумағындағы бұлақ көздерін тазартуға бағытталған "Мөлдір бұлақ" экологиялық акциясын іске қосты.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript