#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстандағы үш су қоймасында жаңа су электр станцияларын салу жоспарлануда

Қазақстанның Қарағанды облысындағы Самарқанд су қоймасында, Ақтөбе облысындағы Қарғалы су қоймасында және Абай облысындағы Қаракөл су қоймасында шағын су электр станцияларын салуға арналған жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта аталған үш жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде, деп мәлімдеді Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, тағы бес нысан бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. Оның ішінде үш жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады.

Бұл жұмыстар былтыр қыркүйек айында қабылданған "Қазсушар" РМК-ның гидротехникалық құрылысжайларында шағын СЭС дамыту жөніндегі Жол картасы аясында жүргізілуде. Қазіргі таңда шағын СЭС орнатуға жарамды 29 нысан іріктеліп алынған.

"Жол картасын іске асыру нәтижесінде "Қазсушар" РМК-ның гидротехникалық нысандарында жыл сайын өндірілетін электр энергиясының жалпы көлемі 30 МВт-қа жетеді. Қазіргі уақытта кәсіпорын теңгерімінде үш шағын СЭС бар. Олар Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев гидроторабында, Қарағанды облысындағы Ынтымақ су қоймасында және Қорғас өзеніндегі "Достық" гидроторабында орналасқан", – деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ибрайханов.

Президенттің "Таза Қазақстан" бастамасы аясында Су ресурстары және ирригация министрлігі Қазақстанның барлық аумағындағы бұлақ көздерін тазартуға бағытталған "Мөлдір бұлақ" экологиялық акциясын іске қосты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қоныс аударушылар мен қандастарды жаңа тұрғылықты жерде ресми жұмысқа орналасуға міндеттеу жоспарлануда
09:23, Бүгін
Қазақстанның жылу электр станцияларына 15 мыңнан астам жұмысшы жетіспейді
11:36, 22 желтоқсан 2023
Сазды су қоймасында су тасқынына байланысты құтқарушылар халықты эвакуациялауда
09:01, 03 сәуір 2024
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
14:52, Бүгін
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
14:30, Бүгін
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
14:11, Бүгін
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
13:49, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: