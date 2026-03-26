Қазақстанның батысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлады
Сурет: Уральская неделя
Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлағаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аппаратты Ақжайық ауданына қарасты Қарауылтөбе ауылында 2026 жылғы 25 наурызда тұрғындар тапты.
БҚО Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп, барлық жағдай анықталуда. Объект ауыл аумағынан тыс жерде табылған.
Бұл Қазақстанда ұшқышсыз ұшу аппараттарының құлауына қатысты алғашқы жағдай емес. 2025 жылғы ақпанда Бөкей Ордасы ауданының Ұялы ауылында белгісіз ұшу аппараты табылған. Ал 2025 жылғы 23 қазанда Бұрлын ауданында ұшқышсыз ұшу аппараты жарылған. Қорғаныс министрлігі әр жағдай бойынша тергеу жүргізілетінін хабарлаған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript