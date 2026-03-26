Қоғам

Қазақстанның батысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлады

Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлағаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 10:57 Сурет: Уральская неделя
Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлағаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аппаратты Ақжайық ауданына қарасты Қарауылтөбе ауылында 2026 жылғы 25 наурызда тұрғындар тапты.

БҚО Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп, барлық жағдай анықталуда. Объект ауыл аумағынан тыс жерде табылған.

Бұл Қазақстанда ұшқышсыз ұшу аппараттарының құлауына қатысты алғашқы жағдай емес. 2025 жылғы ақпанда Бөкей Ордасы ауданының Ұялы ауылында белгісіз ұшу аппараты табылған. Ал 2025 жылғы 23 қазанда Бұрлын ауданында ұшқышсыз ұшу аппараты жарылған. Қорғаныс министрлігі әр жағдай бойынша тергеу жүргізілетінін хабарлаған.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық қаржы жүйесіне жаңа банк қосылады
11:37, Бүгін
Қазақстандық қаржы жүйесіне жаңа банк қосылады
Батыс Қазақстан облысына ұшқышсыз ұшу апараты құлады
20:44, 19 ақпан 2025
Батыс Қазақстан облысына ұшқышсыз ұшу апараты құлады
Маңғыстау облысында ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
20:00, 19 маусым 2025
Маңғыстау облысында ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
14:52, Бүгін
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
14:30, Бүгін
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
14:11, Бүгін
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
13:49, Бүгін
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
