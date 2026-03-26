#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Елімізде шамамен 3 млн өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат зейнетақы жарнасын төлемейді

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 17:33 Фото: Zakon.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 26 наурызда Сенаттағы дөңгелек үстелде өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың зейнетақы жарналарын төлеу жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, бұл тақырыпты шешілмеген мәселелер бар.

"2,9 млн адам зейнетақы жарналарын аудармайды. Бұлар – өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, жеке қосалқы шаруашылық (ЖҚШ) иелері және жеке кәсіпкерлер (ЖК). Егер 20 өңір бойынша қарасақ, әр өңірде орта есеппен 150 мыңнан астам осындай азамат бар. Осы бағытта жүйелі жұмыс жүргізілуі тиіс. Бұл да жаңа Салық кодексін қабылдау аясында қарастырылып жатыр: өзін-өзі жұмыспен қамтығандар "көлеңкеден шығып", табысын ашық көрсетуі, жарналарын төлеуі және әрине, зейнетақы жинақтарын қалыптастыруы қажет", – деді Ертаев.

Бұған дейін министр зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алуда ең төменгі жеткіліктілік шектерін арттыруды ұсынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Еңбек министрі қолданыстағы зейнетақы жүйесіндегі тәуекелдер туралы айтып берді
18:02, Бүгін
Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алу: Министр ең төменгі жеткіліктілік шектерін арттыруды ұсынуда
17:21, Бүгін
Шетелде қызмет ететін қазақстандықтар саны жылдан-жылға азайып келеді - Еңбек министрлігінің деректері
15:00, 31 қазан 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: