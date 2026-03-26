#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Қоғам

Еңбек министрі қолданыстағы зейнетақы жүйесіндегі тәуекелдер туралы айтып берді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 18:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 26 наурызда Сенаттағы дөңгелек үстелде Қазақстанның зейнетақы жүйесіндегі қазіргі тәуекелдер туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі жағдай жаңадан зейнетке шығатын және болашақ зейнеткерлер үшін жоғалған табысты алмастыру коэффициенті бойынша тәуекелдерді сақтап отыр.

"Егер бүгінгі таңда 2,5 млн зейнеткердің 80%-ы бойынша табысты алмастырудың орташа коэффициенті 44%-ды құраса – бұған ынтымақты, базалық және жинақтаушы зейнетақылар кіреді, – ал жинақтаушы зейнетақы алмайтындар үшін, яғни БЖЗҚ-дан төлем алмайтындарда, табысты алмастырудың орташа коэффициенті 36%-ды құрайды. Яғни бұл жерде тек ынтымақты және базалық зейнетақы ғана бар, бұл Халықаралық еңбек ұйымы ұсынған 40% деңгейден төмен", – деді Ертаев.

Ол елде қазіргі уақытта шамамен 900 мың жас буын зейнеткері бар екенін атап өтті.

"Олардың толық еңбек өтілі жоқ – бұл 1998 жылға дейін әйелдер үшін 20 жыл, ерлер үшін 25 жыл, немесе зейнетақы аннуитетін сатып алуға жеткілікті жинақтары жоқ. Бүгінде зейнетақы аннуитеті үшін әйелдерге 14 млн теңге жинау қажет. Ерлер үшін – 10 млн 700 мың теңге жинау керек. Сонымен қатар, әр түрлі кезеңде зейнетке шыққан адамдар арасында, сондай-ақ қалада және ауылда тұрған зейнеткерлер арасында зейнетақы мөлшерінде айтарлықтай айырмашылық бар. Мысалы, ауылда тұратындар қалада тұратындармен салыстырғанда шамамен 5,5%-ға төмен алады", – деп қосты министр.

Бұған дейін Қазақстанда алимент төлеушілердің нақты кірістері анықталатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда Балаларды қорғау күніне орай демалыс мәселесі қаралуда
20:02, Бүгін
17:33, Бүгін
Елімізде шамамен 3 млн өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат зейнетақы жарнасын төлемейді
17:21, Бүгін
Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алу: Министр ең төменгі жеткіліктілік шектерін арттыруды ұсынуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
21:31, Бүгін
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:15, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
20:38, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:31, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: