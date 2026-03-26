Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алу: Министр ең төменгі жеткіліктілік шектерін арттыруды ұсынуда
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 26 наурызда Сенат кулуарларында Қазақстандағы жинақтаушы зейнетақы жүйесін қалай дамытуға болатыны туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Еңбек министрлігінің басшысы БЖЗҚ-дан зейнетақы қаражаттарын алу бойынша талдау нәтижелерін жариялады.
"Шамамен 5 трлн жинақ алынды. Біз санаттар бойынша қарадық және шамамен 1 трлн теңгені біздің жастар, яғни 20-дан 35 жасқа дейінгі адамдар алды. Осындай үрдісті көре отырып, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ең төменгі жеткіліктілік шектерін арттыру қажет деп санайды. Бұл жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамыту үшін жасалып отыр", – деді Асқарбек Ертаев.
Оның айтуынша, жастарға жинақ жасау керек, бұл артық қаражаттарды алғашқы мүмкіндік туа салысымен шешіп алмау қажет.
"Бұл қарыздарды өтеу және емделу үшін жақсы құрал, бірақ болашақ зейнетақы туралы да ойлау керек. Ол қандай болады? Қандай мөлшерде болады? Біздің елде 9,7 млн адам жұмыс істей алады, олардың ішінде шамамен 2,9 млн – ешқандай аударымдар жасамайды, яғни олардың жинақтары жоқ. Ертең бұл азаматтармен қандай мәселе болуы мүмкін? Олар зейнетке шыққанда ең төменгі базалық зейнетақыны – 35-тен 80 мың теңгеге дейін алады. Мұндай ақшаға өмір сүру қиын. Сондықтан ең төменгі жеткіліктілік шегін қайта қарау керек және біз оны арттыру қажет деп санаймыз", – деп түсіндірді Асқарбек Ертаев.
Ол министрлік тиісті заң жобасын әзірлеп жатқанын және оны кейін Ұлттық банкпен, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен және басқа да мемлекеттік органдармен келісу қажет екенін атап өтті.
"Күзге дейін созылмайды. Бұл сәуір айының ішінде жүзеге асады, біз ең төменгі жеткіліктілік шегін арттыруды қарастырамыз... Бұл былай болады – егер менде өткен жылы, мысалы, зейнетақы шотында 2 млн жиналса, онда биыл менің ең төменгі жеткіліктілік шегім 2 млн плюс 8% және плюс 2% болады – яғни шамамен 10% үстеме және осы сомадан жоғарының барлығын мен ала аламын. Бұл барлық азаматтар үшін ортақ формула болады", – деп түйіндеді Асқарбек Ертаев.
