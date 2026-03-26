Қоғам

Қазақстанда алимент төлеушілердің нақты кірістері анықталатын болады

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 16:32 Фото: freepik
ҚР Әділет министрлігі Мәжбүрлеп орындату комитетінің төрағасы Мақсат Балабеков 2026 жылғы 26 наурызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте алимент төлеушілердің нақты кірістерін жасыруына қарсы бақылау күшейтілетінін хабарлады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.

Сарапшы атап өткендей, алимент қарыздарын өндіріп алу мәселесінің бір себебі – кірістерді жасыру. Кейде азаматтар формальды түрде минималды жалақы көрсетіп, сол бойынша алимент есептеледі.

"Бүгін адамның кірістерін интеграциялап, ашық түрде қараусыз, қарызды өндіріп алу немесе нақты табысын дәлелдеу мүмкін емес. Сол себепті қазіргі таңда Еңбек министрлігі мен Қаржы министрлігімен интеграция жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, Мемлекеттік кірістер комитетімен қосымша мәліметтер – табыс, келісімшарттар туралы ақпарат алу қарастырылып отыр. Бұл нақты кірісті анықтауға және соған сәйкес сотқа арыз беруге мүмкіндік береді. Біз іс-шаралар жоспарын бекіттік, онда осы интеграция қарастырылған. Биыл басқа мемлекеттік органдармен де интеграциялауды жоспарлап отырмыз", – деді Мақсат Балабеков.

Бұған дейін Астанада ата-аналар 2,7 млрд теңге алимент қарызын өндірмегені хабарланған еді.

Еуразиялық экономикалық одақтың кеден қызметтері Біріккен алқасының кезекті отырысы өтті
Мақсат Балабеков жаңа лауазымға ие болды
Салық кодексінің бизнеске әсері: 34 мыңнан астам жеке кәсіпкер өздігінен жұмыс істейтіндер қатарына өтті
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
