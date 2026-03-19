Қоғам

Салық кодексінің бизнеске әсері: 34 мыңнан астам жеке кәсіпкер өздігінен жұмыс істейтіндер қатарына өтті

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 12:38 Фото: Zakon.kz
Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы орынбасары Сеилжан Ахметов 2026 жылғы 19 наурызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 2026 жылы жабылған жеке кәсіпкерлер туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер жаңа Салық кодексінің әсерінен қанша жеке кәсіпкер жұмысты тоқтатқанын сұрады.

"Жалпы, 34 мыңнан астам кәсіпкер жабылып, өздігінен жұмыс істейтіндер қатарына өтті. Енді олар басқа салық режимінде жұмыс істейді", – деді Ахметов.

Сонымен қатар, ол кәсіпкерлерді тіркеу және есептен шығару бойынша жылдық статистиканы да келтірді.

"Статистикаға сәйкес, 2024 жылы 414 мың салық төлеуші тіркелді, 394 мың адам есептен шығарылды. 2025 жылы 478 мың тіркелді, 335 мың есептен шығарылды. Позитивті сальдо – 142 мың. 2026 жылы 412 мың салық төлеуші тіркелді, 256 мың есептен шығарылды. Бұл – жыл сайынғы тәжірибе, басқа статистика жоқ", – деп қосты спикер.
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның қай өңірінде өздігінен жұмыс істейтіндер көп
13:16, Бүгін
Қазақстанның қай өңірінде өздігінен жұмыс істейтіндер көп
Республикалық кадрлық резервке мыңнан астам педагог кірді
13:54, 26 желтоқсан 2025
Республикалық кадрлық резервке мыңнан астам педагог кірді
Қазақстандағы жолдардан 2 мыңнан астам ақау анықталды
16:57, 30 қазан 2025
Қазақстандағы жолдардан 2 мыңнан астам ақау анықталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
16:24, Бүгін
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
16:09, Бүгін
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Бүгін
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Бүгін
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
