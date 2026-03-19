Қазақстанның қай өңірінде өздігінен жұмыс істейтіндер көп
МКК төрағасы орынбасары Сейілжан Ахметов 2026 жылғы 19 наурызда ОКҚ өткен брифингте өздігінен жұмыс істейтіндерге қатысты статистикалық деректерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер оның ең танымал қызмет түрлерін атауын сұрады.
"Өздігінен жұмыс істейтіндер арасында ең танымалдары – такси қызметі, пошта мен курьерлік қызметтер, жалға беру, өз мүлкін басқару, сондай-ақ дайын тағамды жеткізу", – деді Ахметов.
Сонымен қатар, ол аймақтық статистиканы да келтірді.
"Әрине, өздігінен жұмыспен айналысатындардың көшбасшылары – Астана, Алматы және Алматы облысы. Ал ең төмен көрсеткіштер Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында тіркелген", – деп қосымша мәлімет берді Мемлекеттік кірістер комитетінің өкілі.
