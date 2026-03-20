Алматы өңірінде әуе такси жүйесі енгізіледі
Фото: pexels
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев 2026 жылғы 20 наурызда үкіметтегі брифингте аэротакси мен дрондарға арналған инфрақұрылымды дамыту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның сөзінше, ұшқышсыз ұшу аппараттарының ұшуын реттейтін нормативтік құжаттар қабылданады.
"Қазіргі уақытта Көлік министрлігі бұл бағытта белсенді жұмыс жүргізіп жатыр, сондай-ақ осы жүйені реттеп, енгізген елдер мен аймақтармен байланыс орнатқан – бұл Шанхай мен Шэньчжэнь. Біз өз реттеу жүйемізді осы жылдың жазында енгізуді жоспарлап отырмыз. Ол Алматы облысының аумағын, соның ішінде Алатау мен Алматыны қамтиды. Маршруттар, ұшу биіктігі, қозғалыс жиілігі белгіленіп, оларды ұшақтармен, тікұшақтармен және құстармен үйлестіру қажет болады. Бұл – ауқымды жұмыс", – деді вице-премьер.
Алғашқы кезеңде аэротакси кәдімгі такси қызметі форматында жұмыс істейді.
"Мысалы, сіз Алматыға ұшып келіп, билетті алдын ала онлайн сатып аласыз. Содан кейін әуежай маңындағы арнайы алаңға барып, Медеуге ұшасыз. Мұндай әуе таксидің жылдамдығы шамамен 320–340 км/сағ болады. Сіз 10–12 минутта Медеуге жетесіз. Біз Алматыға келетін туристерді ең үздік туристік бағыттармен байланыстыруымыз керек", – деп қосты Бозымбаев.
Бұрын біз үкіметтің электротакси қызметін іске қосу жоспарлары туралы жазған едік.
Мақаламен бөлісу
