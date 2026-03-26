Қоғам

Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді

26.03.2026 18:20
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 26 наурызда Сенат кулуарында жаңа Конституцияның қабылдануына байланысты тамыз айында қазақстандықтардың қалай демалатынын түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер биылдан бастап 30 тамыз демалыс күні болмайтынын атап өтіп, бұл күн үшін қазақстандықтарға өтемақы төлене ме деген сұрақ қойды.

"Жоқ, бізде жаңа Конституция 15 наурызда қабылданды. Енді осы күн Конституция күні болады. Ал мерекені келесі жылдан бастап 15 наурызда атап өтеміз. Яғни биыл қазақстандықтар бір күнге аз демалады", – деді Асқарбек Ертаев.

Айта кетейік, 15 наурызда өткен жалпыұлттық референдумда қабылданған ҚР Конституциясы мемлекеттік мереке – Конституция күні болып белгіленеді. Алайда Конституцияның өзі 2026 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Осы күннен бастап 1995 жылғы Конституцияның күші жойылады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Еңбек министрлігі Қазақстандағы жалақыға қатысты жақсы жаңалықпен бөлісті
20:59, Бүгін
Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алу: Министр ең төменгі жеткіліктілік шектерін арттыруды ұсынуда
17:21, Бүгін
Еңбек министрлігі Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға ескерту жасады
12:08, 09 қазан 2025
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
