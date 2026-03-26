#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Қоғам

Еңбек министрлігі Қазақстандағы жалақыға қатысты жақсы жаңалықпен бөлісті

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 20:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 26 наурызда Сенат кулуарында Қазақстанда ең төменгі жалақының мөлшері қашан қайта қаралуы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Қазақстан дамыушы елдерді ескере отырып ең төменгі жалақыны белгілеу туралы конвенцияны ратификациялағанын еске салды. Осыған байланысты олар елімізде ең төменгі жалақы әлемдік стандарттар бойынша қашан есептелетінін сұрады.

"Минималды жалақыны анықтау әдістемесі – Халықаралық еңбек ұйымының конвенциясына сәйкес жүргізіледі. Есептеу келесідей: еңбекақыны есептеу кезінде еңбек өнімділігі және медианалық жалақы ескеріледі. Біз бұл формуланы мемлекеттік органдардың қарауына – Қаржы министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігіне ұсындық. Қазір мамандар шақырылып, біздің формуланың дұрыстығы тексеріліп жатыр. Талқылау жүргізілуде. Бірақ жалпы әдістеме жұмыс істей бастау керек. Менің ойымша, 2026 жылдың соңына дейін біз оны бекіте аламыз. Әдістеме мен формула болады, ал оны қашан қолдану – екінші кезеңде қаралады. Мүмкін, 2027 жылдан бастап", – деді Асқарбек Ертаев.

Министрдің айтуынша, жаңа параметр ең алдымен жалақы мөлшеріне әсер етеді.

"Қазір ең төменгі жалақы – 85 мың теңге. Егер оны, мысалы, 95 мың теңгеге көтеретін болсақ, барлық есептеулер осы параметрден басталады. Яғни жалақылар өседі. Бұл – мемлекеттік қызметкерлердің де, жеке сектор қызметкерлерінің де жалақыларына қатысты. Егер мысал ретінде тағы бір рет айтсам, 95 мың теңгеге көтерілсе, сіздің еңбекақыңыз осыдан есептеледі. Яғни 95 мың теңге – негізгі база. Бұған сіздің еңбек өтіліңіз, атқаратын функцияңыз, лауазымыңыз қосылады да, соңында сіздің нақты жалақыңыз шығады. Есептеу қарапайым", – деп түйіндеді еңбек министрі.

Бұған дейін Қазақстанда алимент төлеушілердің нақты кірістері анықталатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ұзақ ғұмыр кешкен адамдарға зейнетақы қалай қамтамасыз етілетіні айтылды
21:57, Бүгін
Қазақстанда ұзақ ғұмыр кешкен адамдарға зейнетақы қалай қамтамасыз етілетіні айтылды
Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді
18:20, Бүгін
Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді
Қазақстанда Балаларды қорғау күніне орай демалыс мәселесі қаралуда
20:02, Бүгін
Қазақстанда Балаларды қорғау күніне орай демалыс мәселесі қаралуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: