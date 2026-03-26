Павлодарда полициядан қашуға әрекеттенген жүргізуші ұсталды
Белгілі болғандай, оқиға таңғы сағат 5 шамасында Павлодар – Құлынды автожолында, Кеменгер ауылы маңында орын алған. Патрульдік полиция қызметкерлері Hyundai Sonata көлігінің жүргізушісі белгіленген жылдамдықты өрескел бұзғанын анықтаған. Алайда жүргізуші жарқылдақ шамдар мен дыбыстық белгілерді елемей, қауіпті маневрлер жасап, жол қозғалысына қатысушылардың өміріне нақты қауіп төндірген.
"Экипаждардың үйлесімді әрекеттерінің нәтижесінде көлік тоқтатылып, бұғатталды", – деді Павлодар облысы ПД патрульдік полиция ротасының командирі Асет Рыспаев.
Тексеру барысында жүргізушіге қатысты бірқатар әкімшілік құқық бұзушылықтар тіркелді. Атап айтқанда, ол жылдамдықты асыру, полиция қызметкерлерінің заңды талабына бағынбау және жүргізуші куәлігінсіз көлік басқару деректері бойынша жауапқа тартылды.
Сот қаулысына сәйкес құқық бұзушы 3 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Сонымен қатар көлік тәркіленіп, мамандандырылған айыппұл тұрағына қойылды.
Полиция департаменті өкілдері мұндай әрекеттердің салдары әрдайым ауыр болатынын ескертеді.