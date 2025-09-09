#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада жол ережесін өрескел бұзған мотоцикл жүргізушісі қамауға алынды

Астанада жол ережесін өрескел бұзған мотоцикл жүргізушісі қамауға алынды

Астана қаласында жол қозғалысы ережесін бірнеше мәрте бұзып, полицейлерден қашуға әрекеттенген 19 жастағы мотоцикл жүргізушісі ұсталды. Оқиға Тұран даңғылында болған.
Астана қаласында жол қозғалысы ережесін бірнеше мәрте бұзып, полицейлерден қашуға әрекеттенген 19 жастағы мотоцикл жүргізушісі ұсталды. Оқиға Тұран даңғылында болған.

Патрульдік полиция қызметкерлерінің тоқтау туралы заңды талабын елемеген жас жігіт бағдаршамның қызыл түсіне бірнеше рет өтіп кеткен.

Кейін мотоциклін автожуу орнына тастап, жаяу қашпақ болды. Алайда бейнебақылау камераларының көмегімен оның әрекеті әшкереленіп, құқық қорғаушылардың қолына түсті.

Тексеру барысында жүргізушінің көлік жүргізу куәлігі жоқ екені анықталды. Сондай-ақ мотоциклге жалған нөмір қойылғаны белгілі болды.

Көлік құралы оған бөтен адамның атына рәсімделген. Құқық бұзушыға қатысты бес әкімшілік хаттама толтырылды. Сот шешімімен ол 15 тәулікке қамауға алынды.

Жазасын өтегеннен кейін уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Мотоцикл коммуналдық тұраққа қойылды. Полиция жол-көлік оқиғаларының алдын алу және жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында азаматтарды жол ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
