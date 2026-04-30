Қарағандыда жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзған жүргізушілер ұсталды
Қарағанды қаласында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жедел басқару орталығының қызметкерлері бейнебақылау жүйелері арқылы жол қозғалысына тәулік бойы үздіксіз мониторинг жүргізуде.
Бақылау барысында қала көшелерінің бірінде бір топ жүргізушінің жол қозғалысы қағидаларын өрескел әрі әдейі бұзғаны анықталды. Олар қауіпсіздік талаптарын елемей, қауіпті маневрлер жасаған, қарсы қозғалыс жолағына шыққан, қауіпсіздік белдігін тақпаған, тіпті қозғалыс кезінде автокөліктен сыртқа денелерін шығарған.
Мұндай әрекеттер азаматтардың өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндірген. Аталған құқық бұзушылықтар туралы ақпарат жедел түрде патрульдік полиция жасақтарына берілді. Қабылданған шаралар нәтижесінде бес автокөлік Күнгей шағынауданы аумағында тоқтатылып, құқық бұзушылыққа қатысы бар тұлғалар ұсталды.
Тексеру барысында әкімшілік заңнаманы бірнеше рет бұзу деректері расталды. Атап айтқанда, маневр жасау қағидаларын өрескел бұзу, қарсы қозғалыс жолағына шығу және көлік құралын басқару кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтамау фактілері анықталды.
Барлық құқық бұзушыларға қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің тиісті баптары бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылып, материалдар сот қарауына жолданды. Көлік құралдары арнайы айыппұл тұрағына қойылды.
Құқық бұзушыларға қатысты көлік құралын басқару құқығынан айыру, сондай-ақ заңнамада көзделген тәртіппен әкімшілік қамауға алу мәселесі қарастырылуда.
Полиция мұндай әрекеттердің заң талаптарын өрескел бұзу екенін және жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретінін ескертеді. Жолдағы әдейі жасалатын қауіпті әрекеттер қатаң әрі жедел түрде тоқтатылады.
Тәртіп сақшылары жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзу деректеріне принципті түрде әрекет етуді жалғастырып, жолдарда заңсыздыққа жол бермейді.