Алматыда дрифт жасаған жүргізуші көлігінен айырылып, қамауға алынды
Алматы қаласында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндірген жүргізуші жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 24 сәуірде қалалық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Анықталғандай, ол қала көшелерінің бірінде дрифт жасап, өз әрекетін әлеуметтік желілерде жариялау мақсатында қауіпті маневрлер орындаған. Бұл әрекет жол-көлік оқиғасына әкелуі мүмкін жағдай туғызған. Полиция қызметкерлерінің жедел әрекетінің нәтижесінде құқық бұзушылық дер кезінде тоқтатылды. Жүргізушінің автокөлігі арнайы айып тұрағына қойылып, өзі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен оған 5 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды".
Алматы қаласы ПД Медеу аудандық полиция басқармасы бастығының орынбасары Айдар Нағашыбековтің айтуынша, әлеуметтік желілерде жариялау үшін жасалатын қауіпті жүргізу әрекеттері көбейіп келеді
"Мұндай көрсетілім үшін жасалатын әрекеттердің салдары ауыр болуы мүмкін. Әрбір құқық бұзушылыққа міндетті түрде құқықтық баға беріліп, кінәлі тұлғалар заң аясында жауапкершілікке тартылады", – деді ол.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript