#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
464.86
544.03
6.14
Оқиғалар

Алматыда дрифт жасаған жүргізуші көлігінен айырылып, қамауға алынды

Алматыда дрифт жасаған жүргізуші көлігінен айырылып, қамауға алынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 19:12 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндірген жүргізуші жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 24 сәуірде қалалық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Анықталғандай, ол қала көшелерінің бірінде дрифт жасап, өз әрекетін әлеуметтік желілерде жариялау мақсатында қауіпті маневрлер орындаған. Бұл әрекет жол-көлік оқиғасына әкелуі мүмкін жағдай туғызған. Полиция қызметкерлерінің жедел әрекетінің нәтижесінде құқық бұзушылық дер кезінде тоқтатылды. Жүргізушінің автокөлігі арнайы айып тұрағына қойылып, өзі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен оған 5 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды".

Алматы қаласы ПД Медеу аудандық полиция басқармасы бастығының орынбасары Айдар Нағашыбековтің айтуынша, әлеуметтік желілерде жариялау үшін жасалатын қауіпті жүргізу әрекеттері көбейіп келеді

"Мұндай көрсетілім үшін жасалатын әрекеттердің салдары ауыр болуы мүмкін. Әрбір құқық бұзушылыққа міндетті түрде құқықтық баға беріліп, кінәлі тұлғалар заң аясында жауапкершілікке тартылады", – деді ол.

Бұған дейін еліміздің шығысында жантүршігерлік жол апатынан екі адам көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: