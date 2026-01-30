Павлодарда жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер жауапқа тартылуда
Жылдамдық режимін сақтау – жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі талабы.
Полиция мәліметінше, барлық ескертулер мен тиісті шараларға қарамастан, кейбір жүргізушілер жол ережесін бұзуды жалғастырып отыр. Осыған байланысты Павлодар қаласында "Оракул", "Кибер-Шериф", "ZEREK-2", "Мерген" сияқты автоматтандырылған бағдарламалық кешендер жұмыс істейді.
Жыл басынан бері жылдамдық режимін бұзудың 10 383 фактісі тіркеліп, жолдан алынды, – деп хабарлады Павлодар облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Бакибай Ахмедьянов.
Көрнекі мысалдардың бірі облыс орталығында орын алды. Полиция қызметкерлері Toyota Aristo автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында жүргізушінің 21 төленбеген айыппұлы бар екені анықталды. Қазіргі уақытта ол барлық айыппұлды толық төлеген.
Полиция жүргізушілерді жылдамдық шектеулерін қатаң сақтауға, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелдерінен және қоғамдық көлік аялдамаларынан өте тұру кезінде абай болуға, сондай-ақ тұрғын аймақтарда қауіпсіз жылдамдықты таңдауға шақырады. Айыппұлдарды уақытында төлеу – болашақта мәжбүрлі шаралардың алдын алудың тиімді жолы болып табылады.