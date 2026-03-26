Трансгендерлерге Олимпиада ойындарына қатысуға тыйым салынды – ХОК
Сурет: pexels
Халықаралық Олимпиада Комитеті (ХОК) әйелдер жарыстарына жаңа саясат енгізді. Жаңа ережелерге сәйкес, жарыстарға тек биологиялық әйелдер қатыса алады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ұйымның ресми сайтында жарияланды.
The Telegraph газетінің жазуынша, қараша айында ХОК трансгендер спортшылардың әйелдер жарыстарына қатысуына тыйым салуды жоспарлап отыр. Қатысу құқығы SRY генін тексеру арқылы анықталады, бұл ген әйелдерде жоқ. Тест егер нәтижеге күмән туындамаса өмір бойына бір рет жүргізіледі.
"Бұрын спортшы болған адам ретінде мен барлық олимпиадалықтардың адал жарыстарға қатысу құқығына сенемін. Біздің жариялаған саясатымыз ғылыми деректерге негізделген және медициналық сарапшылармен әзірленген. Олимпиада ойындарында ең кіші айырмашылық та жарыстың нәтижесін шешуі мүмкін. Сондықтан биологиялық ер адамдардың әйелдер санатына қатысуы әділетсіз болар еді. Сонымен қатар, кейбір спорт түрлері үшін бұл қауіпсіз де емес". ХОК президенті Кирсти Ковентри
ХОК-тың жаңартылған саясаты 2028 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында (Лос-Анджелес) күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript