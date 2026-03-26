#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Қоғам

Трансгендерлерге Олимпиада ойындарына қатысуға тыйым салынды – ХОК

Трансгендерлерге Олимпиада ойындарына қатысуға тыйым салынды – ХОК, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 19:48
Халықаралық Олимпиада Комитеті (ХОК) әйелдер жарыстарына жаңа саясат енгізді. Жаңа ережелерге сәйкес, жарыстарға тек биологиялық әйелдер қатыса алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ұйымның ресми сайтында жарияланды.

The Telegraph газетінің жазуынша, қараша айында ХОК трансгендер спортшылардың әйелдер жарыстарына қатысуына тыйым салуды жоспарлап отыр. Қатысу құқығы SRY генін тексеру арқылы анықталады, бұл ген әйелдерде жоқ. Тест егер нәтижеге күмән туындамаса өмір бойына бір рет жүргізіледі.

"Бұрын спортшы болған адам ретінде мен барлық олимпиадалықтардың адал жарыстарға қатысу құқығына сенемін. Біздің жариялаған саясатымыз ғылыми деректерге негізделген және медициналық сарапшылармен әзірленген. Олимпиада ойындарында ең кіші айырмашылық та жарыстың нәтижесін шешуі мүмкін. Сондықтан биологиялық ер адамдардың әйелдер санатына қатысуы әділетсіз болар еді. Сонымен қатар, кейбір спорт түрлері үшін бұл қауіпсіз де емес". ХОК президенті Кирсти Ковентри

ХОК-тың жаңартылған саясаты 2028 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында (Лос-Анджелес) күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ХОК боксты 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына қосуды ұсынды
21:28, 17 наурыз 2025
ХОК боксты 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына қосуды ұсынды
ХОК 2030 жылғы қысқы олимпиада қайда өтетін мәлімдеді
16:24, 24 шілде 2024
ХОК 2030 жылғы қысқы олимпиада қайда өтетін мәлімдеді
Алматылық қанша спортшы қысқы Олимпиада ойындарына жолдама ұтып алды
00:33, 16 қаңтар 2026
Алматылық қанша спортшы қысқы Олимпиада ойындарына жолдама ұтып алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: