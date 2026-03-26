Қоғам

Бірқатар полиция басшылары қызметтен босатылды: ІІМ басшысы Алматыдағы жол апатына қатысты пікір білдірді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 20:45 Фото: pexels
Алматы қаласында болған резонанстық жол-көлік оқиғасы бойынша Ішкі істер министрі Ержан Саденов пікір білдіріп, жағдайдың ерекше бақылауда екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің сөзінше, Алматыдағы резонанстық жол-көлік апаты ерекше бақылауда.

"Алматыдағы жол-көлік оқиғасында қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтамын. Бұрын хабарланғандай, қылмыстық іс қозғалды. Күдікті жүргізушіге сот санкциясымен қамау қолданылды. Ол заңның толық қатаңдығына сәйкес жазаланады", – деді министр.

Сонымен қатар, министр жеке тапсырмасы бойынша Алматыға Ішкі қауіпсіздік департаментінің, Әкімшілік полиция комитетінің және Жеке құраммен жұмыс департаментінің қызметкерлері жіберілгенін атап өтті – толық тексеру жүргізілуде.

Осы уақытта мүмкін бұзушылықтар бойынша қылмыстық істер қозғалды. Бірқатар полиция басшылары қызметтен босатылды.

ІІМ басшысы барлық жағдайға құқықтық баға берілетінін атап өтті:

"Ешкім жауапкершіліктен қашып кете алмайды. Заң бәріне бірдей", – деп түйіндеді Ержан Саденов.

Айта кетейік, 21 наурыз 2026 жылы Алматыда Zeekr маркалы автокөліктің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып, Mercedes автокөлігімен соқтығысты. Қайғылы жол-көлік оқиғасында Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушы оқиға орнында қаза тапты.

Еңбек министрлігі Қазақстандағы жалақыға қатысты жақсы жаңалықпен бөлісті
20:59, Бүгін
Еңбек министрлігі Қазақстандағы жалақыға қатысты жақсы жаңалықпен бөлісті
ІІМ елордада екі адам көз жұмған жол апатына қатысты пікір білдірді
15:19, 29 қаңтар 2026
ІІМ елордада екі адам көз жұмған жол апатына қатысты пікір білдірді
Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
14:59, 03 қыркүйек 2025
Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
