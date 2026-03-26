Бірқатар полиция басшылары қызметтен босатылды: ІІМ басшысы Алматыдағы жол апатына қатысты пікір білдірді
Алматы қаласында болған резонанстық жол-көлік оқиғасы бойынша Ішкі істер министрі Ержан Саденов пікір білдіріп, жағдайдың ерекше бақылауда екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматыдағы жол-көлік оқиғасында қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтамын. Бұрын хабарланғандай, қылмыстық іс қозғалды. Күдікті жүргізушіге сот санкциясымен қамау қолданылды. Ол заңның толық қатаңдығына сәйкес жазаланады", – деді министр.
Сонымен қатар, министр жеке тапсырмасы бойынша Алматыға Ішкі қауіпсіздік департаментінің, Әкімшілік полиция комитетінің және Жеке құраммен жұмыс департаментінің қызметкерлері жіберілгенін атап өтті – толық тексеру жүргізілуде.
Осы уақытта мүмкін бұзушылықтар бойынша қылмыстық істер қозғалды. Бірқатар полиция басшылары қызметтен босатылды.
ІІМ басшысы барлық жағдайға құқықтық баға берілетінін атап өтті:
"Ешкім жауапкершіліктен қашып кете алмайды. Заң бәріне бірдей", – деп түйіндеді Ержан Саденов.
Айта кетейік, 21 наурыз 2026 жылы Алматыда Zeekr маркалы автокөліктің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып, Mercedes автокөлігімен соқтығысты. Қайғылы жол-көлік оқиғасында Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушы оқиға орнында қаза тапты.
