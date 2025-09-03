Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
Ішкі істер министрі Ержан Саденов 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілістегі брифингте елдің бұрынғы көлік прокуроры Максат Дүйсеновтің іздеуде екенін растады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Сонымен бірге министр журналистерге тиісті органдарға жүгінуді ұсынды.
"Іздеуді бастаған біз емеспіз. Сіздер тиісті органдарға жүгінуіңіз керек. Иә, іздеуде, іздеу тізімінде бар. Біз бастамашы органдармен бірге бұл мәселені шешеміз", – деді Саденов.
Алайда министр іздеудегі шенеунікке тағылған бапты атаған жоқ.
"Менде құзырет жоқ", – деп қысқа жауап берді Саденов БАҚ өкілдерінің сұрақтарына.
1 қыркүйекте біз Қазақстанның бұрынғы көлік прокуроры Максат Дүйсеновтің іздеуде екенін хабарлаған едік.
