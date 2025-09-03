#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Оқиғалар

Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді

Ішкі істер министрі Ержан Саденов 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілістегі брифингте елдің бұрынғы көлік прокуроры Максат Дүйсеновтің іздеуде екенін растады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 14:59 Сурет: finpol.kz
Ішкі істер министрі Ержан Саденов 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілістегі брифингте елдің бұрынғы көлік прокуроры Максат Дүйсеновтің іздеуде екенін растады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сонымен бірге министр журналистерге тиісті органдарға жүгінуді ұсынды.

"Іздеуді бастаған біз емеспіз. Сіздер тиісті органдарға жүгінуіңіз керек. Иә, іздеуде, іздеу тізімінде бар. Біз бастамашы органдармен бірге бұл мәселені шешеміз", – деді Саденов.

Алайда министр іздеудегі шенеунікке тағылған бапты атаған жоқ.

"Менде құзырет жоқ", – деп қысқа жауап берді Саденов БАҚ өкілдерінің сұрақтарына.

1 қыркүйекте біз Қазақстанның бұрынғы көлік прокуроры Максат Дүйсеновтің іздеуде екенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада SIM-карталарды заңсыз пайдалану фактілері анықталды
Оқиғалар
16:42, Бүгін
Астанада SIM-карталарды заңсыз пайдалану фактілері анықталды
Қазақстанда Ресей, Украина азаматтарынан 3,2 млрд теңгеге крипта тәркіленді
Оқиғалар
13:20, Бүгін
Қазақстанда Ресей, Украина азаматтарынан 3,2 млрд теңгеге крипта тәркіленді
Алматылық блогер өзін тірідей көміп, желіде тікелей эфирге шықты
Оқиғалар
11:47, Бүгін
Алматылық блогер өзін тірідей көміп, желіде тікелей эфирге шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: