ІІМ кәсіпкерлерге криминалдық қысым көрсету әрекетінің жолын кесті
27 наурыз күні Алматы қаласында жедел әзірлеме аясында адам ұрлау және денсаулыққа ауыр зиян келтіру фактілеріне қатысты қылмыстық істер бойынша жедел-тергеу іс-шаралар кешені жүзеге асырылды. Үйлестірілген әрекеттердің нәтижесінде барлық күдікті анықталып, ұсталды.
17 санкцияланған тінту жүргізілді. Заңсыз айналымнан атыс қарулары, оның ішінде сәйкестендіру нөмірлері жоқ тапаншалар мен Калашников автоматы, сондай-ақ әртүрлі калибрлі 500-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді. Жедел ақпаратқа сәйкес тәркіленген қару мен оқ-дәрілерді кәсіпкерлерге криминалдық қысым көрсету үшін пайдалану жоспарланған.
Құқыққа қайшы әрекеттердің дер кезінде жолын кесу ауыр зардаптардың алдын алуға мүмкіндік берді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады.
"Заң мен тәртіп" қағидаты сақталады: криминалдық қысым көрсету мен тұрақсыздыққа әкелетін кез келген әрекеттер заң аясында тоқтатылады.