#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстандықтар Ресейде жаппай төбелеске қатысқан: СІМ мән-жайды түсіндірді

27.03.2026 17:06 Фото: pexels
Threads әлеуметтік желісінде жаппай төбелес кезінде түсірілген бірнеше видео тарады. Автордың айтуынша, Ресейдің бір елді мекенінде болған қақтығысқа қазақстандықтар да қатысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видеода көліктің адамдар тобына қарай жүріп өткенін көруге болады, ал басқа кадрларда ер адамдар бірнеше адамды күштеп жол талғамайтын көлікке отырғызып жатқаны бейнеленген.

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Zakon.kz тілшісінің сұрауына жауап бере отырып, бұл оқиға 2026 жылғы 26 наурызда Ресейдегі Усть-Луга кентінде, "Велестрой" компаниясының нысанында болғанын мәлімдеді.

Қазіргі таңда Қазақстанның Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы қазақстандықтардың қатысып-қатыспағандығы туралы ақпаратты тексеріп жатыр.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, оқиғаға қатысушыларды Ресейдің құқық қорғау органдары ұстап, мән-жайды анықтауда. Сонымен қатар, Ресейдің тиісті органдарына және компания басшылығына ресми сұраулар жіберілген.

"Дипломаттар Санкт-Петербург пен Ленинград облысы бойынша ІІМ бас басқармасымен байланыста. Қазақстан азаматтарының нақты саны мен құқықтық мәртебесін анықтау жұмыстары жүргізілуде. Бұл мәселе министрліктің ерекше бақылауында", – деп хабарлады ҚР СІМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматыда 500 келіден астам есірткі тәркіленгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: