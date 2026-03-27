Қоғам

Қазақстандық оқушы әлемдегі беделді университеттердің біріне оқуға қабылданды

Қазақстандық оқушы әлемдегі беделді университеттердің біріне оқуға қабылданды , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 18:11 Сурет: gov.kz
Астана қаласындағы Республикалық физика-математика мектебінің оқушысы Бөрте Сайранбекқызы Harvard University университетіне оқуға қабылданды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство оқушы Advanced Placement бағдарламасының мүмкіндіктерін тиімді пайдаланғанын атап өтті.

Оқу барысында табандылық пен еңбекқорлық танытқан оқушы 10-сыныптан кейін түрлі пәндер бойынша 7 емтихан тапсырып, AP International Diploma иегері атанды.

Белгілі болғандай, Бөрте қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген. Сонымен қатар қытай тілін оқып, Advanced Placement бағдарламасы аясында қытай тілінен де емтихан тапсырды. SAT, IELTS, CAE және HSK халықаралық емтихандарында жоғары нәтижелер көрсетті.

"Мектеп бағдарламасы аясында ғылыми жобалармен айналысты. Мектептің қолдауымен халықаралық ғылыми бағдарламаға іріктеуден өтіп, АҚШ университеті профессорының жетекшілігімен білім алып, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Оқу барысында Бөрте академиялық жүктемені әлеуметтік және шығармашылық бастамалармен ұштастыра білді",- делінген ақпаратта.

Үздік шәкірттің айтуынша, Harvard University-ге түсу жүйелі дайындықтың, тұрақты мотивацияның және тиімді білім беру ортасының нәтижесі болды.

Бұған дейін Zakon.kz журналисі Оксана Даирова жоғары мемлекеттік наградамен марапатталғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тұман, жаңбыр және найзағай: 28 наурызда Қазақстанның қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
22:22, Бүгін
Тұман, жаңбыр және найзағай: 28 наурызда Қазақстанның қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
Алматылық оқушы NASA-да тағылымдамадан өтті
10:45, 08 тамыз 2024
Алматылық оқушы NASA-да тағылымдамадан өтті
Алматылық оқушы тарихты оқуға арналған ерекше қосымша ойлап тапты
11:04, 24 мамыр 2023
Алматылық оқушы тарихты оқуға арналған ерекше қосымша ойлап тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
21:54, Бүгін
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
21:39, Бүгін
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
21:10, Бүгін
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
21:01, Бүгін
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
